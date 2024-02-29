BM, İsrail’in yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığı saldırıyı kınayarak, derhal insani ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığı saldırı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından kınandı.

Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, “Genel Sekreter, 30 binden fazla insanın öldüğü ve 70 binden fazla insanın yaralandığı Gazze'deki çatışmaların trajik insani bilançosu karşısında dehşete düştü. Trajik bir şekilde, enkaz altında bilinmeyen sayıda insan yatıyor” dedi.

Guterres’in İsrail’in Gazze Şeridi’nde yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısını kınadığını aktaran Dujarric, “Genel Sekreter bugün Gazze'nin kuzeyinde meydana gelen ve yüzden fazla insanın ararken öldüğü ya da yaralandığı bildirilen olayı kınamaktadır. Birleşmiş Milletler'in bir haftayı aşkın süredir yardım ulaştıramadığı kuşatma altındaki kuzeydekiler de dahil olmak üzere Gazze'deki çaresiz sivillerin acil yardıma ihtiyacı vardır” dedi.

Guterres’in derhal insani ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin şartsız olarak serbest bırakılması çağrısını yinelediğini vurgulayan Dujarric, Guterres’in kritik öneme sahip insani yardımların Gazze'ye ve Gazze'den ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için bir kez daha acil adımlar atılması çağrısında bulunduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun yardım bekleyen sivillere açtığı ateşte hayatını kaybedenlerin sayısının 112’ye yükseldiğini belirtmiş, bölgede hâlâ ulaşılamayan cesetlerin olduğunu aktarmıştı. Saldırıda 760 kişi de yaralanmıştı.