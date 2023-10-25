BM Sözcüsü Dujarric: Genel Sekreter, bu sabah da dün de söylediği sözlerin arkasında

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, sarf ettiği "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor." sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, sarf ettiği "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor." sözlerinin arkasında olduğunu bildirdi.

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Guterres'in sabah konuya ilişkin basın toplantısı düzenlediğini anımsatan Dujarric, Guterres'in, konuşmasında terör faaliyetlerinin hiçbir gerekçesi olmadığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan'ın "Genel Sekreter sözlerini geri almadı ve özür bile dilemedi" açıklamasının sorulması üzerine Dujarric, "Genel Sekreter bu sabah da dün de söylediği sözlerin arkasında." ifadesini kullandı.

Dujarric, Daimi Temsilci Erdan'ın Genel Sekreter'e "istifa çağrısıyla" ilgili ise Genel Sekreter'in bu konuya ilişkin yorumu bulunmadığını, seçilerek bu göreve geldiğini belirtti.

"GENEL SEKRETER'İN YAPACAK ÇOK İŞİ VAR"

Guterres'in odak noktasının Orta Doğu'daki gelişmeler olduğuna işaret eden Dujarric, "Yapacak çok işi var, kendisi de bunlara odaklanıyor." dedi.

Dujarric, İsrail'deki mevkidaşlarıyla irtibatta olduğunu, İsrail hükümeti ve ordusuyla irtibatın normal bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

BM'nin dünyada birçok çatışmayla ilgilendiğini ve çatışmaları yatıştırmaya çalıştığını söyleyen Dujarric, bu durumun BM Sekretaryası ve üye ülkelerle bazen sorunlara yol açmasının normal olduğuna işaret etti.

Dujarric, bunun Sekretaryanın her üye ülkeyle irtibatını sürdürmesine engel teşkil etmediğini belirterek, İsrailli yetkililerle de bağlantılarının sürdüğünü yineledi.

Dujarric, İsrail'in BM personeline vize kısıtlaması uygulayacağı yönündeki haberlere ilişkin ise "Normal kanallardan bu konuyu görüşmeye devam ediyoruz. Her üye ülkenin BM yetkililerinin resmi ziyaretleri için seyahatlerini kolaylaştıracağını umuyoruz." dedi.