BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e tepki

"BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığım açıklamaların yanlış yorumlanarak Hamas'ın terör faaliyetlerini gerekçelendiriyormuş gibi gösterilmem karşısında şoke oldum. Bu doğru değil." diyen Guterres, kurbanlar ve ailelerine saygısından ötürü açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında basına açıklama yaptı.

BM Güvenlik Konseyi'nde dün düzenlenen yüksek düzeyli İsrail-Filistin oturumunda, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıyı kınadığını hatırlatan Guterres, "Hiçbir şey sivillerin bilinçli bir şekilde öldürülmesini, kaçırılmasını ya da sivil hedeflere roket atılmasını meşru kılamaz." dedi.

Guterres, konuşmasında Filistin halkının çektiği acılara da değindiğini ancak bunların da Hamas'ın saldırılarını meşru kılmadığını ifade ettiğini anımsatarak, Orta Doğu'daki krizin detaylarını anlattığını söyledi.

"BM Güvenlik Konseyi'nde dün yaptığım açıklamaların yanlış yorumlanarak Hamas'ın terör faaliyetlerini gerekçelendiriyormuş gibi gösterilmem karşısında şoke oldum. Bu doğru değil." diyen Guterres, kurbanlar ve ailelerine saygısından ötürü açıklama yapma ihtiyacı duyduğunu ifade etti.

İSRAİL HEYETİNDEN TEPKİ GELMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, dün yaptığı açıklamada, Guterres'in, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamalardan dolayı kendisiyle görüşmesini iptal ettiğini vurgulamıştı.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise Guterres'in BM'ye başkanlık etmeye uygun olmadığını savunmuş, Genel Sekreteri acil istifaya çağırmıştı.

"BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz" sözlerini sarf eden Erdan, Guterres'in ifadelerini "teröre destek vermek" olarak nitelendirmişti.

GUTERRES NE DEMİŞTİ?

BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şunları kaydetmişti:

"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."

Guterres, Hamas'ın, İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.

ALMANYA: GUTERRES HÜKÜMETİMİZİN GÜVENİNE SAHİP

Almanya hükümeti sözcüsü Steffen Hebestreit, Alman hükümetinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e güven duyduğunu söyledi.

Hebestreit, bugün Berlin’de düzenlenen brifingde, "İsrail, Guteres’ten görevinden istifa etmesini istedi. Alman hükümeti Guterres’e güven duyuyor mu?" şeklindeki soruya, şu anda durumun çok gergin olduğunu ve bu tür istifa taleplerinin uygun olmadığı belirtti.

Bundan dolayı bu konuyla meşgul olmak istemediğini ifade eden Hebestreit, “Sizin somut sorunuza ilişkin de elbette BM Genel Sekreteri Alman hükümetinin güvenine sahiptir.” dedi.

Hebestreit, BM Genel Sekreteri Guterres’in sözlerini ise prensip olarak değerlendirmediğini kaydederek, “Biz yakın ve sarsılmaz bir şekilde İsrail’in yanındayız.” diye konuştu.

İSPANYA: GUTERRES'E DESTEK VE SAYGILARIMIZI İLETİYORUZ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'deki saldırılarından dolayı İsrail'i eleştiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e destek verdi.

Brüksel'de bulunan Sanchez, basına yaptığı açıklamada, Guterres'in İsrail'i eleştiren sözlerinin, "dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak" olduğunu ifade etti.

Sanchez, "BM Genel Sekreteri'ne, İspanya hükümeti ve İspanyol toplumunun çoğunluğu adına destek ve saygılarımızı iletmek istiyorum. Yaptığı şey, dünyadaki toplumların büyük çoğunluğunun sesini duyurmak, yardımın Gazze Şeridi'ne girebilmesi için insani bir ateşkes istemek, bu insani felaketi, insanların gelişigüzel öldürülmesini ve insanların çektiği acıları durdurmaktır." dedi.

İspanya Başbakanı, dünya liderlerinin Guterres'e destek olması gerektiğini ifade ederek, "Bir şekilde hepimiz, bu ciddi krizi çözüme kavuşturacak diplomatik bir yol bulabiliriz. Gazze'ye insani yardımın acil, sistematik, kalıcı ve olağanüstü ihtiyaçlarla orantılı bir şekilde girişine izin veren insani bir ateşkes olmalı." çağrısında bulundu.