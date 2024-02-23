BM: Sudan'daki bazı ihlaller, savaş suçu sayılabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi, Sudan'da devam eden çatışmalarda birçok kişinin cinsel saldırı ve diğer cinsel şiddet türlerine maruz kaldığını ve bu saldırıların savaş suçları kapsamına girebileceğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi, Nisan 2023'ten bu yana Sudan'da devam eden iç savaştaki ihlallere ilişkin rapor yayımladı.

Sudan'da çatışmaların başlangıcından 15 Aralık 2023'e kadar olan dönemi kapsayan rapor, son dönemde yardım grupları ve insan hakları gözlemcilerinin büyük ölçüde erişemediği ülkedeki ihlalleri belgeliyor.

Raporda, en az 118 kişinin tecavüz dahil cinsel şiddet mağduru olduğu ve saldırıların çoğunun paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından evlerde ve sokaklarda gerçekleştirildiği belirtildi.

Raporda ayrıca bir kadının "bir binada gözaltına alındığı ​​ve 35 gün boyunca defalarca toplu cinsel saldırıya maruz kaldığı" bildirildi.

BM raporunda çatışmanın her iki tarafının da çocukları silah altına aldığı kaydedildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bu ihlallerden bazılarının savaş suçu sayılabileceğini belirterek, istismar ve insan hakları ihlalleri iddialarına ilişkin hızlı, kapsamlı ve bağımsız soruşturmalar yapılması çağrısında bulundu.

Türk, "Neredeyse bir yıldır, anlamsız çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin sonu gelmez şekilde devam ettiği Sudan'dan ölüm, acı ve çaresizlik hikayeleri geliyor. Silahların susturulması ve sivillerin korunması gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Rapor, 300'den fazla mağdur ve tanıkla yapılan görüşmelerin yanı sıra, birçok Sudanlının kaçtığı komşu ülkeler Etiyopya ve Çad'da yapılan görüşmeleri ve çatışma bölgelerinde çekilen fotoğraf, video ve uydu görüntülerinin analizine dayanıyor.