Böcek'ten Kocagöz açıklaması: Benzer olaylarda bu hukuki yaklaşımın uygulanmamış olması düşündürücü

Teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili açıklamalar sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuyla ilgili açıklamasında "Mesut Başkanımıza uygulanan hukuki yaklaşımın ve hızın ülkede bugüne kadar yaşanan tüm benzer konularda uygulanmamış olması da ayrıca düşündürücüdür" dedi.

Teleferik kazası soruşturmasında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün tutuklanmasıyla ilgili açıklamalar sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konuyla ilgili açıklamasında "Mesut Başkanımıza uygulanan hukuki yaklaşımın ve hızın ülkede bugüne kadar yaşanan tüm benzer konularda uygulanmamış olması da ayrıca düşündürücüdür" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Böcek, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşanan olayın acısı üzerimizdeyken Mesut Kocagöz Başkanımız hakkında alınan karar, tüm toplum adına üzüntü vericidir. Hukukun ve yasaların üstünlüğüne her zaman inanan bireyler olarak mahkemenin adil bir tutum sergileyeceğinden hiç şüphemiz yok.

Mesut Başkanımıza uygulanan hukuki yaklaşımın ve hızın ülkede bugüne kadar yaşanan tüm benzer konularda uygulanmamış olması da ayrıca düşündürücüdür.

Hukuka karşı saygımız ve sorumluluğumuz nedeni ile konuyu en ince ayrıntısına kadar takip edeceğimizin bilinmesini isterim.

Saygılarımla."