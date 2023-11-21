Böcekli ve küflü yemekler hangi mevzuata uygun!

Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK yurtlarındaki küflü böcekli yemeklerin mevzuata uygun olduğunu öne sürdü. Bu sözlere tepki gösteren öğrenciler ise gerçeğin böyle olmadığını söyledi.

Berkay SAĞOL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bakanlık yurtlarında barınan öğrencilere ulusal ve uluslararası gıda mevzuatına uygun” dese de KYK yurtlarında sorunlar bitmiyor.

KYK yurtlarında verilen yemekler Bakan’ın söylediği gibi “mevzuata uygun” değil. Ülke genelindeki yurtlarda kalan öğrencilerin ortak sorunu ise hijyen ve beslenme. Yurt binalarının içinde fareler ortaya çıkarken, yemeklerin içinden böcek ve yabancı maddeler bulunuyor. Tüm bunların yanı sıra bazı yemeklerin çiğ olmasına öğrenciler tepkili.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Son olarak Samsun’da Karadeniz Kız Yurdu’ndaki bir öğrenci, yemeğinden böcek ve demir somun parçası çıktığını belirterek sosyal medya hesabından paylaştı. Samsun Valiliği, söz konusu paylaşımın ardından soruşturma başlattığını duyurdu. önceki hafta Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsü'ndeki Bediüzzaman Said Nursi KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, tavuk yemeğinden etkilenerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere başvurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, mide bulantısı, karın ağrısı, ishal gibi şikâyetlerle yurtta kalan 117 öğrencinin hastanelere başvurduğu bildirildi.

Yemeklerde düzeltilmesi gereken birçok sorun varken Bakanın böyle bir söylemde bulunmasının uygun olmadığını belirten Muğla Şemsi Ana Kız Yurdu’nda kalan bir öğrenci, şunları söyledi: “Yemeklerde her gün yabancı cisimler çıkıyor. Böcek, saç, jelatin, zımba teli, bulaşık süngeri parçaları hemen her gün bizlerin tabaklarında gördüğümüz şeyler. Bunları söylediğimiz zaman tabakları, yemekleri değiştiriyorlar ama yapılanlar kalıcı bir çözüm değil. Kalıcı çözüm için bir adım atıldığını görmüyoruz. Mutfakta nasıl çalışıldığını bilmiyoruz sanırım sorun oradan kaynaklı. Yemeklerin lezzeti diğer yurtlara göre daha iyi fakat biraz fazla yağlı yapılıyor. Bu da dengesiz beslenmemize yol açıyor.”

Son bir hafta içinde öğrencilere çiğ, küflü ve içinden yabancı cisim çıkan KYK yurtları şu şekilde:

20 Kasım: Kırklareli Evladı Fatihan Kız KYK yurdunda böreklerin içinden kürdan ve saç çıktı.

19 Kasım: Beşiktaş KYK yurdunda yemeğin içinden kurt, Tekirdağ KYK yurdunda yemeğin içinden poşet çıktı.

18 Kasım: Bolu Seyit Avşar KYK yurdunda öğrencilere böcekli domates verildi.

17 Kasım: Kütahya Gediz Kız KYK yurdunda yemeğin içinden kurt çıkarken, İzmir Ege KYK Kız yurdunda da yemeğin içinden salyangoz, Ardahan Niyazi Mısri yurdu ise yemeğin içinden cam çıktı.

15 Kasım: Denizli Biruni KYK yurdunda yemeğin içinden kurt çıkarken, Karabük Bahaddin Gazi KYK yurdunda öğrencilere yemek çiğ olarak verildi.