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Bodrum'da isale hattı patladı: Yolda göçük oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle asfalt yarılırken, yolda büyük çapta göçük oluştu. İş yerlerini su bastı, araçlar hasar gördü.

Güncel
  • 18.09.2023 16:03
  • Giriş: 18.09.2023 16:03
  • Güncelleme: 18.09.2023 16:06
Kaynak: AA
Bodrum'da isale hattı patladı: Yolda göçük oluştu
Fotoğraf: İHA

Muğla'da içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi.

Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan geçen isale hattındaki patlamanın şiddetiyle asfalt yarılırken, yolda büyük çapta göçük oluştu. Daha önce birçok kez tekrarlandığı öğrenilen olayın ardından cadde üzerindeki bazı işletmelerin bahçelerini su bastı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri, hatta gelen suyu kapatarak onarım çalışması başlattı.

Bodrum Belediyesi ekiplerince de çevrede temizlik çalışması başlatıldı.

Patlamanın ardından suyun bir iş yerinin önündeki malzemeleri sürüklemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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