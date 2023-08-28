Bodrum'da otele silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Göltürkbükü Mahallesi'nde bulunan bir otele kimliği belirsiz kişilerce silahla ateş açıldı. Oteldekilerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgeye giriş ve çıkışları kapatarak güvenlik önlemi aldı.