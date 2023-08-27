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Adana'da bir parkta oturanlara silahlı saldırı

Adana’da motosikletle gelen şüpheliler parkta oturan 4 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi de tabancayla vurularak yaralanırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yerel
  • 27.08.2023 21:51
  • Giriş: 27.08.2023 21:51
  • Güncelleme: 27.08.2023 21:55
Kaynak: İHA
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Adana'da bir parkta oturanlara silahlı saldırı
FOTOĞRAF: AA

Adana’da motosikletle gelen şüpheliler parkta oturan 4 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi de tabancayla vurularak yaralanırken 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Emin Ağa Caddesi üzerinde bulunan dinlenme parkında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler motosikletle gelerek, parkta oturan Ulaş E., Recep Y., Hasan K. ve Mustafa Ç.’yi kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Ulaş E. göğüs ile sırt kısmından, Mustafa Ç. İsa başından vurularak ağır yaralandı.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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