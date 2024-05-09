Bodrum FK final için ter dökecek

1'inci Lig'de normal sezonun son haftasında Göztepe'ye konuk olacak Bodrum FK, ligi üçüncü tamamlayıp, Süper Lig yarışında üst üste ikinci kez final oynamak için sahaya çıkacak.

Ligde son haftaya 56 puanla dördüncü sırada giren Bodrum kazanır, 57 puandaki Sakaryaspor da yarıştaki rakiplerden Kocaelispor'a deplasmanda puan kaybederse üçüncü olarak Play-Off'ta finale adını yazdıracak.

Son maç öncesi Bodrum FK Başkan Yardımcısı Selahattin Polat ve yönetim kurulu üyesi Aşkın Demir oyunculara ve teknik ekibe destek ziyaretinde bulundu.

Selahattin Polat, "Şu ana kadar birkaç talihsiz maç yaşadık ama son maçımız gerçekten mükemmeldi. Oyuncularımız çok güzel oynadık, son bir maçımız kaldı Allah'ın izniyle bu maçı güzel bir oyunla kazanıp, 3'üncü olarak Play-Off'taki rakibimizi bekleriz. Biz futbolcularımıza güveniyoruz. Taraftarımızın bizi yalnız bırakmamasını istiyoruz" dedi.

Ligin son randevularının çekişmeli geçeceğini söyleyen Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Play-Off'a girdik, şimdi 3'üncülük için uğraş içerisindeyiz. Bu uğraşta kolay değil zira rakibimiz ligimizin en güçlü takımı da diyebiliriz ve deplasmanda karşılaşacağız. Bizim takımımızın gerçek kimliği bu hafta sergilediği oyundu. Bir süredir o oyundan uzaktık ama tekrar bu oyunu görmek bizleri de mutlu etti. Kıyasıya mücadele var ve lig hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Biz de bu rekabetin içerisindeyiz ve bu yarışın içerisinde olmaya devam edeceğiz. 2 senedir burada hep beraber güzel şeyler yaşadık. Taraftarımızın Eyüpspor maçından sonra cezalı çıktığımız iç saha maçında yanımızda olamadıklarından dolayı 4 puan kaybetmiştik. Oradan 2 puan alabilseydik 3'üncülüğümüz garanti olabilirdi. Herkes bize sitem etti ama gerçekten o 2 haftayı mumla arıyoruz ki ondan sonraki içerdeki 2 maçımızı da kazandık" dedi.

MOHAMMED HAZIR

Geçen hafta 3-0'lık Kocaelispor maçında ağları sarsan Bodrum FK'nın yıldız oyuncusu Musah Mohammed ise, "Öncelikle geçtiğimiz hafta attığım gol için mutluyum. Çok pozitif ve çok inançlıyım. Göztepe maçına iyi bir avantaj için gidiyoruz çünkü çeyrek ve yarı final oynamak yorucu, stresli bunu en iyi şekilde bitirip ondan sonra direkt final oynamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.