Bodrum sahilinde bir erkeğe ait başı olmayan cansız beden bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıda baş kısmı olmayan bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
Muğla'nın Bodrum İlçesi İslamhaneleri Mahallesi Bank Ev Sitesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıda cansız beden olduğunu fark etti.
İhbarın ardından bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetlerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı.
Kimliği belirlenemeyen, baş kısmı olmayan bir erkeğe ait cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cansız bedenin, sürüklenme nedeniyle vücudu tahrip olan göçmene ait olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
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