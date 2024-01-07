Bodrum sahilinde bir erkeğe ait başı olmayan cansız beden bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyıda baş kısmı olmayan bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Güncel 07.01.2024 22:29 Giriş: 07.01.2024 22:29

Güncelleme: 07.01.2024 22:37 Kaynak: AA

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AA

Muğla'nın Bodrum İlçesi İslamhaneleri Mahallesi Bank Ev Sitesi sahilinde yürüyüş yapanlar, kıyıda cansız beden olduğunu fark etti. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen kolluk kuvvetlerince olay yeri ve çevresinde inceleme yapıldı. Kimliği belirlenemeyen, baş kısmı olmayan bir erkeğe ait cansız beden, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cansız bedenin, sürüklenme nedeniyle vücudu tahrip olan göçmene ait olma ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Cansız bedeni su kuyusunda bulunmuştu: 9 yaşındaki Gina'nın davası Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu