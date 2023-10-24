Bodrum'un iki barajı da kurudu, belediye su deposu dağıttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan iki barajın kuruması nedeniyle su kesintileri yaşanmaya başladı. Belediye ekipleri ihtiyaç sahibi hanelere su desteği verirken, su deposu da dağıttı.

Muğla Bodrum'da kente su tedarikini sağlayan iki baraj da kurudu. Kentte su kesintileri yaşanmaya başladı.

Bodrum Belediyesi, yurttaşlara su deposu dağıttı.

Bodrum Belediyesi ekipleri son 2 ayda 5 kuyudan toplam 6 bin 334 ton suyu yurttaşlara ulaştırdı.

7 tanker ile yapılan çalışmalarda 2 bin 309 haneye su temini sağlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şunları söyledi:

"Son dönemde kuraklık nedeniyle yaşanılan su sıkıntıları dolayısıyla halkımıza bir nebze de olsa destek olmak için su temini sağlamaya çalışıyoruz. Diğer yandan da deposu olmayan vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Bu nedenle, ilgili tüm birimlerimiz sistemli bir çalışma yürütüyor. Su deposu ihtiyacı olan vatandaşlarımızın başvuruları doğrultusunda dağıtım yapıyoruz. Bu zor günlerde de halkımıza destek olmak için var gücümüzle çalışıyoruz."