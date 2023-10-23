Bodrum’da can suyuna göz dikildi

Bodrum’da su sıkıntısına karşı devre dışı kalan iki barajdan pompayla su çekilmesi kararı endişe yarattı. Doç. Dr. Ceyhun Özçelik “Bu karar ekolojik dengeyi bozar. Hayatın can suyunu tüketir” dedi.

Haber Merkezi

Tüm dünyada büyüyen kuraklık sorunu Muğla’nın Bodrum ilçesinde ciddi sorunları beraberinde getirdi. Kuraklık yanında aşırı yapılaşma, plansız büyüme ve büyük kentlerden binlerce kişinin göçüyle susuzluk sorunu büyüdü. Son çare kuruyan iki barajın son suyunu pompayla çekmek. Uzmanlar ise bu kararın yeni sorunları beraberinde getireceğinden endişeli.

Bodrum'u besleyen ancak kuraklık nedeniyle dibi gören Mumcular ile Geyik barajlarının devre dışı kalmasıyla ilçede 10 gündür su kesintisi yaşanıyor. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) yetkililerinin her 2 barajdaki 'ölü hacim' olarak nitelendirilen su seviyesinin pompalar ile çekileceğini, bu yöntem ile Bodrum'a su verileceğini duyurdu.

ÖLÜ HACİM RİSKLİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, barajın 'ölü hacim' olarak nitelenen dip kısmındaki suyun kullanılmasının sıkıntıya neden olabileceğini söyledi. DHA’ya konuşan Doç. Dr. Özçelik, ölü hacimdeki suyun kullanılması ile barajdaki canlı yaşamın ve ekolojik sistemin zarar göreceğini söyledi. Geyik ve Mumcular barajlarının kurumasının sadece Bodrum'u etkilemediğini söyleye Doç. Dr. Özçelik, şu görüşü paylaştı: "Baraj göllerini besleyen derelerin etrafındaki yerleşimler ile canlı hayat da oldukça zarar gördü. Bu olumsuz etkinin en başında yöre halkının susuz kalması ve sularının çekilme riski geliyor. MUSKİ ölü hacmin altından da su almak için çalışma yapıyor. Yöre halkı, bunun yeraltı sularının tamamen çekilmesine ve canlı hayatını olumsuz etkilemesine yol açacağından endişeli. Bu görüşlerinde haklılar.”

Baraj göllerindeki ölü hacimlerin buradaki canlı hayatının korunması, barajın akış aşağısındaki canlılara can suyu verilmesi için tasarlandırıldığına dikkati çeken Doç. Dr. Özçelik, "Bu su alınırsa canlı hayatı ile yıllar boyunca inşa edilen ekolojik sistem ve biyolojik çeşitlilik tahrip olacak. Üstelik bu çamurlu su sadece 15 gün yetebilir. Bodrum'un içme suyuna kalıcı bir katkı sağlamaz. İki barajımız tamamen kuruduğu için bütün yük şu an yer altı su kaynaklarına yönelmiş durumda. Buradan aşırı bir çekim yapmamız durumunda yer altı su kaynaklarımız da tuzlanacak, buradaki su miktarı da azalacak. Yetkililerin halkı bilinçlendirme çalışmaları yapması ve esinti takvimi hakkında Bodrumluların bilgilendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Özçelik, kış yağışlarının gelmesi ile bu olumsuz etkilerin biraz azalacağını umduğunu ifade ederek acil ve kalıcı önlem için çağrı yaptı.

30 BİN HAVUZ İÇİN ÇAĞRI

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise geçen hafta 30 bin havuzun suyunun boşaltılmaması için çağrı yapmıştı. Aras, “Yazın kullanılan kışın boşaltılan 30 bin havuz var, bu her bir havuzda 150 ton suyun israfı anlamına geliyor. Havuzunuzun suyunu bir yıl boyunca boşaltmayınız. 4,5 milyon metreküp suyu tasarruf edelim. Gerekli hijyen desteğini biz yapacağız” dedi.