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Bodrum’da bir otele silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışma ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Güncel
  • 31.08.2023 23:15
  • Giriş: 31.08.2023 23:15
  • Güncelleme: 31.08.2023 23:17
Kaynak: İHA
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Bodrum’da bir otele silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı
FOTOĞRAF: İHA

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışma ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Geçen Pazar günü Gölköy Akdeniz Caddesi üzerindeki bir otelde meydana gelen çatışmada Ömer Ataş(28) yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emirhan B. ile Mert A.A. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı. 
Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) tedavilerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olayda katil zanlısı Ersin O.’nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bodrumda otele silahlı saldırı: 1 kişi öldü
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