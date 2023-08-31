Bodrum’da bir otele silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışma ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı çatışma ile ilgili adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Geçen Pazar günü Gölköy Akdeniz Caddesi üzerindeki bir otelde meydana gelen çatışmada Ömer Ataş(28) yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan 5 şüpheli, öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Emirhan B. ile Mert A.A. tutuklandı, diğer 3 şüpheli adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) tedavilerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenilirken, olayda katil zanlısı Ersin O.’nun yakalanması için çalışmalar sürüyor.