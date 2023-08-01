Bodrum’da Türkbükü yangını geniş alana yayıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi Türkbükü mahallesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Yangını havadan ve karadan müdahale başladı.

Güncel 01.08.2023 19:34 Giriş: 01.08.2023 19:34

Güncelleme: 01.08.2023 19:39 Kaynak: iHA

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İHA