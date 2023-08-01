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İzmir Menemen’de orman yangını

İzmir’in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 01.08.2023 13:48
  • Giriş: 01.08.2023 13:48
  • Güncelleme: 01.08.2023 13:52
Kaynak: İHA
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İzmir Menemen’de orman yangını
Fotoğraf: İHA

İzmir'in Hasanlar Mahallesi’nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.

Menemen Hasanlar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 112’den gelen ihbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

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