İzmir Menemen’de orman yangını
İzmir’in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin alevlere müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İHA
İzmir'in Hasanlar Mahallesi’nde çıkan orman yangınına müdahale sürüyor.
Menemen Hasanlar Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 112’den gelen ihbar üzerine bölgeye 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.