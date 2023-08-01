İzmir Menemen’de orman yangını

İzmir’in Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Güncel 01.08.2023 13:48 Giriş: 01.08.2023 13:48

Güncelleme: 01.08.2023 13:52 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA