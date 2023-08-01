Akbelen Dayanışması'ndan Barcelona Başkanı’na mektup: Limak ile yapılan stad anlaşmasını iptal edin

Akbelen Dayanışması, Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta'ya mektup göndererek kulübün Limak Holding ile yaptığı stad inşaatı anlaşmasını iptal etmesini istedi. Mektup, İspanyol basınında da kendisine yer bulurken, yaşananların sosyal medyada gündem haline geldiği ve Barcelona Kulübü’nün küresel imajına zarar verme tehdidinde olduğuna dikkat çekildi.

birgun.net

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesiminin yankıları İspanya’ya kadar uzandı.

İkizköy’deki çevre aktivistleri tarafından Barcelona Kulüp Başkanı Joan Laporta’ya gönderilen mektup ile kulüpten stad yenileme projesini üstlenen Limak ile anlaşmasını iptal etmesi istendi.

Cronicaglobal isimli İspanyolca yayın yapan bir haber sitesinde yer alan habere göre söz konusu tartışma sosyal medyada viral haline geldi. Ayrıca oluşan durumun Barcelona Kulübü’nün küresel imajına zarar verme tehdidinde olduğuna dikkat çekildi.

“BARCELONA’YI SORUMLULUK ALMAYA DAVET EDİYORUZ”

Haberde ayrıca Akbelen’de ormansızlaştırılan arazide binlerce Nou Camp bulunduğu ibaresi yer aldı. Limak Holding ile Erdoğan’ın yakın ilişkilerinin bulunduğu aktarıldı.

Haberde Türkiye’de orman yangınları sebebiyle binlerce hektarlık alanın zarar gördüğü hatırlatılarak “Erdoğan hükümeti kömür madeni inşa etmek için bu alanları kesiyor” denildi.

LAPORTA YÖNETİMİ İÇİN ÇELİŞKİ

Haberde ayrıca geçtiğimiz Pazartesi gününden bu yana Akbelen’de çevre aktivistlerinin eylemlerinin sürdüğüne dikkat çekildi.

Barcelona Başkanı Laporta’ya gönderilen mektupta yer alan Limak Holding’in Paris Anlaşması gibi "insan haklarını ve uluslararası çevre sözleşmelerini nasıl ihlal ettiği" bilgileri okuyucuya aktarıldı.

Mektupta ayrıca Barcelona Kulübü "bir kulüpten daha fazlası" olarak kalmaya davet edildi.

Haberde aktivistler, futbolcuların Madrid'e uçak yerine trenle giderek, zararlı emisyonları azaltma çabasına dikkat çekilerek kulübün Limak İnşaat ile yaptığı anlaşmayı yeniden gözden geçirerek tutarlı davranması gerektiğini de yer aldı.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ EYLEM GERÇEKLEŞTİRECEK

Türkiye İşçi Partisi İspanya örgütü de Barcelona'da eylem düzenleyeceğini duyurdu. Sosyal medyadan yapılan açıklamada "Limak Holding'e Türkiye'yi ormansızlaştırmalarına izin vermeyeceğimizi söylemek için eylem düzenliyoruz. Barcelona'ya Limak ile olan sözleşmesini yeniden gözden geçirmesi için çağrıda bulunuyoruz" denildi.

#LimakHolding'e Türkiye'yi ormansızlaştırmalarına izin vermeyeceğimizi söylemek için eylem düzenliyoruz. @FCBarcelona_es'e #Limak ile olan sözleşmesini yeniden gözden geçirmesi için çağrıda bulunuyoruz.



Hepiniz eylemimize davetlisiniz!

Pg. de Gràcia 15

1 Ağustos Salı 19.30 pic.twitter.com/jeP19KXW7q — TİP İspanya (@TipIspanya) July 30, 2023

9 OCAK'TA DUYURULMUŞTU

Öte yandan Limak Holding ile Barcelona kulübü arasında imzalanan stad yenileme çalışmaları için imzalar 9 Ocak 2023 tarihinde atılmıştı. İmzaların atıldığı törende yenileme çalışmalarının Haziran ayında başlayacağı ve 3 yıl içinde tamamlanacağı duyurulmuştu.



Sözleşmeye FC Barcelona adına Kulüp Başkanı Joan Laporta, Limak Holding adına Nihat Özdemir imza atmıştı.