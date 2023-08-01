Valilik 'çalışmalar sona erdi' demişti: Akbelen güne abluka ile başladı

Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı direnen köylüler ve desteğe gelen yurttaşlar, jandarma ablukasıyla güne başladı. İkizköy Çevre Komitesi ise Akbelen'de ağaç budama adı altında kesimin devam ettiğini duyurdu. Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı başlayan direniş sürüyor.

Bölgedeki köylüler ve yaşam alanı savunucuları güne jandarma ablukasında başladılar.

Muğla Valiliği'nin ağaç kesimine dair iki gün önce yaptığı açıklamada, "çalışmalar sona erdi" ifadelerinin kullanılmasına rağmen bugün alana yeniden iş makineleri geldi.

Bölgedekiler abluka altına alınırken Akbelen Ormanı'nda hareketlilik sürüyor.

Nöbet alanımızda jandarma ablukası sürüyor. Dozerler ormanımızı yok etsin diye bu orantısız güç. Devlet ormanı köylüden koruyor, devlet şirketi koruyor. Tüm dünya tanıktır..#AkbeleneDokunma#AkbeleneSahipCıkpic.twitter.com/DQ4IweJ2rt — Akbelen Yuvamız Vermeyeceğiz 🌱🫒🌲 (@ikizkoydireniyo) August 1, 2023

"TEK BİR DÖNÜM REHABİLİTASYON YAPILMADI"

İkizköy Çevre Komitesi'nden yapılan açıklamada ise Akbelen Ormanı'nda budama çalışması altında Akbelen'de kesim işlemlerinin devam ettiğine dikkat çekildi.

Açıklamada "İzin verilen şirketin sanki evvelce maden sahasında yok ettiği alanlarda rehabilitasyon yaptığı algısı da gerçeği yansıtmamaktadır. LİMAK-ICTAŞ termik santrali şimdiye kadar tek 1 dönüm dahi rehabilitasyon çalışması yapmamıştır. Şirketin rehabilitasyon örneği olarak gösterdiği bir kaç dönümlük alan , özelleştirme öncesinde Devletin-TKİ’nin işletmesindeyken yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

İkizköy Çevre Komitesi'nin açıklamasında Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamaların kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ifade edildi.

VALİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

"Orman kıyımına karşı sözünü söyleyen, karşı duran görevini yapan yurttaşlara Muğla Valisi'nin sorumluluğunda ve talimatında cebir kullanılarak yurttaşlar gözaltına alınmış ve orman kesim işleminin sürdürülmesi sağlanarak Anayasal suç ısrarla işlenmeye devam edilmiştir" denilen açıklamada Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Muğla Valisi Orhan Tavlı hakkında Anayasanın 169. Maddesini ihlal suretiyle Anayasal suç işlenmesine ve Anayasal suçu engellemek için yurttaşlık görevini yerine getiren yurttaşlara karşı kolluk gücünün zor kullanmasından sorumlu olması sebebiyle kamu düzeninin bozulmasına neden olarak suç duyurusunda bulunulmuştur. Akbelen Ormanı binlerce ağacı katledilmiş olmasına rağmen kanunen ve ekolojik olarak orman vasfını kaybetmemiştir. Mücadelemiz orman bitki örtüsünün ve orman toprağının korunması için bütün gücüyle devam edecektir. Maden iş makinelerini orman alanına sokmamaya kararlıyız. Kamunun Anayasa ve yasalara aykırı işlemlerine/eylemlerine karşı, Anayasa ve yasalar çerçevesinde haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm halkımızı bu haklı ve meşru yaşam mücadelesine ses vermeyi sürdürmeye çağırıyoruz."