BofA'dan faiz tahmini: Artış hangi seviyede duracak?

BofA, Merkez Bankası’nın politika faizi yüzde 20'ye ulaşana kadar 50-100 baz puanlık artışlar yapacağını ve daha sonra nisan ayına kadar faizi sabit tutacağını belirtti.

Bank of America Securities'e (BofA) göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faiz oranını yüzde 20'ye yükselttikten sonra nisan ayına kadar sabit tutacak.

Bloomberght'nin aktardığına göre, BofA Securities ekonomisti Zümrüt İmamoğlu, Merkez Bankası’nın politika faiz oranını çok küçük adımlarla artıracağını yazdı.

BofA'ya göre TCMB, politika faizi yüzde 20'ye ulaşana kadar 50-100 baz puanlık artışlar yapacak ve daha sonra nisan ayına kadar faizi sabit tutacak.

İmamoğlu ayrıca "Petrol fiyatlarındaki artış ve güçlü iç talep nedeniyle cari açık tahminimizi 2023'te 36 milyar dolardan 42 milyar dolara revize ediyoruz. Altın ithalatındaki kota kısıtlamaları muhtemelen yardımcı olacaktır, ancak bu yıl rezerv biriktirme alanının çok sınırlı olduğunu görüyoruz" diye ekledi.

TCMB, haziran ayının sonundan bu yana iki kez olmak üzere toplam 900 baz puanlık artışa giderek faiz oranını yüzde 17,5'e çıkarmıştı.