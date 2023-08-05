Deutsche’den yıl sonu için dolar/TL analizi: Enflasyon arttı, beklenti yükseldi

Deutsche Bank, yıl sonu için dolar/TL tahminlerini 27 TL'den 32 TL'ye yükseltti. Banka analistleri 2024 sonu dolar/TL tahminlerini ise 35 olarak açıkladı.

Enflasyonun yeniden yükseliş patikasına girmesiyle birlikte, ekonomistler lira tahminlerini kötümser yönde değiştiriyor.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Deutsche Bank AG yıl sonu dolar/TL tahminini şu anki işlem seviyesi olan yaklaşık 27’den 32’ye revize etti.

Banka analistleri, gerçekleştirdikleri revizyonlarla ilgili fiyat artış trendine ve "politika yapıcıların enflasyonu daha sürdürülebilir bir patikaya döndürmede karşılaştıkları zorluklara" atıfta bulundu.

2024 SONU TAHMİNİ 35 TL

Analistler 2024 sonu dolar/TL tahminlerini ise 35 olarak açıkladı.

HSBC de daha önce 27 olan dolar/TL tahminini 29’a yükseltmişti. Banka stratejistleri Murat Toprak ve Charlotte Ong yüksek enflasyon beklentilerine atıfta bulunarak 2024 için 32 seviyesinde dolar/TL tahmini yapmış, dış ticaret açığının da TL üzerinde risk yarattığını belirtmişti..

Stratejistler, müşterilerine yayımladıkları notta "Güçlü turizm gelirlerinden gelen desteğin Kasım ayında azalması sonucu kur perspektifinde daha endişe verici bir görüntü var" ifadelerine yer vermişti.