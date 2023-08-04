HSBC'den dolar/TL için iyimser tahmin

HSBC yıl sonu dolar/TL beklentisini revize ederek iyimser bir tahminde bulundu. Banka, 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisini 27 seviyesinden 29 seviyesine çıkardı. Banka 2024 yıl sonu için ise dolar/TL beklentisini 32 olarak belirledi.

Enflasyonda ivmenin yukarı dönmesi yabancı kurumların dolar/TL beklentilerini güncellemelerine yol açtı. Son olarak HSBC dolar/TL beklentisini yukarı yönlü revize ederek iyimser bir tahminde bulundu.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, banka, müşterilerine TL ile ilgili gönderdiği analizde 2023 için dolar/TL beklentisini 27'den 29 seviyesine çıkardı. 2024 için dolar/TL beklentisi ise 32 olarak belirlendi.

Banka analizinde dış ticaret açığındaki keskin genişlemenin makro patikadaki dengelenme konusunda şüpheleri artırmasına ve enflasyondaki yukarı yönlü ivmelenmeye dikkat çekti.

Banka analizinde son gelen enflasyon verilerini de değerlendirdi. Temmuz ayı enflasyonundaki yukarı yönlü sürprizin enflasyonun yılı yüzde 60'ın üzerinde tamamlayabileceği anlamına geldiğini ifade eden banka kur açısından bakıldığında, son enflasyon dinamiklerinin iki olumsuz etkiye sahip olduğunu ifade etti.