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Boğaziçi akademisyeni Murat Gülsoy'un üniversiteye girişi yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni yazar Murat Gülsoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üniversiteye girişinin yasaklandığını açıkladı.

Güncel
  • 29.09.2023 14:05
  • Giriş: 29.09.2023 14:05
  • Güncelleme: 29.09.2023 14:08
Boğaziçi akademisyeni Murat Gülsoy'un üniversiteye girişi yasaklandı

Yazar ve akademisyen Murat Gülsoy, görevli olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne girişinin yasaklandığını açıkladı.

Gülsoy, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, 30 yıldır akademisyen olarak çalıştığı üniversiteye girişinin yasaklandığını ve tutanakla belgelendiğini açıkladı.

Gülsoy’un paylaşımı şöyle:

“An itibariyle 30 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne girişim yasaklanmış, kapıdan içeri alınmadım. Bir tutanakla belgelendi.”

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