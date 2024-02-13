Boğaziçi direnişi 1135’inci gününde de devam etti

Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, direnişlerinin bin 135'inci gününde dün bir kez daha sırtlarını rektörlük binasına döndü. Akademisyenler, haftanın her iş günü olduğu gibi "Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz" diyerek eylemlerini yaptı.

38 aydır devam eden direniş ve 163. haftaya giren eylemde “Özerk, özgür, demokratik üniversite”, “3 yıldır yılmadık”, “1000 kere söyledik”, “Kabul etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizleri taşıdı. Eylemde üniversitede görevden alınan Batı Dilleri ve Edebiyatları bölümü tam zamanlı öğretim görevlisi Can Candan ile hiçbir gerekçe gösterilmeden görevden alınan Matematik Bölümü tam zamanlı öğretim üyesi Mohan Ravichandran'ın da fotoğrafları da taşındı.