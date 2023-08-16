Boğaziçililer, Cüneyt Cebenoyan anısına koşuyor

Boğaziçi Ayvalık Okulları gönüllüleri, 2019’da uğradığı trafik kazasında hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi mezunu gazeteci ve sinema eleştirmeni ve BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan anısına Çanakkale’den başlayacak koşu düzenliyor.

Boğaziçi Ayvalık Okulları, 3 Ağustos 2019'da bir trafik kazasında hayatını kaybeden gazeteci, sinema eleştirmeni ve BirGün yazarı Cüneyt Cebenoyan’ın anısına Çanakkale’den Ayvalık’a 220 km’lik bağış koşusu düzenliyor.

2023 Mart ayından itibaren bir araya gelen Ayvalık Okulları ve BÇBD, koşu için hazırladığı afişte çocukları sinema ile buluşturmak isteyen koşuya gönüllülerin de destek olabileceğini duyurdu. Koşu, 25 Ağustos'tan itibaren Ayvalık Okulları'nın Instagram adresinden de takip edilebilecek.

“Kamera 3-2-1, Koşu Başlasın: Boğaziçililer Cüneyt Cebenoyan anısına koşuyor” maratonuyla toplanacak bağışlarla, hem Ayvalık’ta hem de deprem bölgesindeki çocukları Cüneyt Cebenoyan’ın sinema anlayışı ile buluşturmak hedefleniyor.

CÜNEYT CEBENOYAN KİMDİR?

4 yıl önce 59 yaşındayken yaşamını kaybeden gazeteci, sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan’ın ablası Yasemin, 30 Aralık 1994'te Opera Pastanesi'ne bir PKK'linin koyduğu bombayla hayata veda etti. Aynı patlamada Onat Kutlar da hayatını kaybetti. 3 yıl sonra aynı gün yani 30 Aralık’ta doğan Ali ismindeki oğlunu ise anne ve babasıyla beraber 17 Ağustos 1999 depreminde kaybetti. 2001 yılında ise Ali’nin kardeşi Elif doğdu ve Cüneyt ile Ayşegül Cebenoyan tekrar anne ve baba oldu.

Cebenoyan, Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi okudu. 12 Eylül döneminde 15 ay boyunca cezaevinde kalan Cebenoyan, ‘Dar Elbise’, ‘Gözümün Nuru’ ve ‘Hayatboyu’ filmlerinde oynadı. Usta isim, bir dönem oyunculuk da yaptı. Uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, sinema yazıları ve film eleştirileri yazdı.

FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği), NETPAC (Asya ve Pasifik Sineması Teşvik Ağı) ve SİYAD üyesi olan Cebenoyan konuk ve jüri üyesi olarak pek çok ulusal ve uluslararası film festivalinde görev aldı.