Boğaziçi’nde 1000 gündür ders direniş

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyuma karşı başlayan direniş 33 aydır sürüyor. Bugün direnişin 1000. günü. Direnişin 999. gününde de hocalar rektöre sırt döndü.

Ezgi Can CEYLAN

AKP’nin ele geçirmek için kayyum rektör atadığı Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin “#KabulEtmiyoruzVazgeçmiyoruz” diyerek başlattığı direniş bugün 1000’inci gününe girdi. Akademisyenler direnişin 999’uncu gününde sırtlarını 678’inci kez rektörlük binasına döndü. Akademisyenler dünkü eylemde “1000 Kere Söyledik”, Özerk, Özgür, Demokratik Üniversite”, “Kabul Etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” yazan dövizler taşıdı. Can Candan, Mohan Ravichandran ve Tolga Sütlü fotoğrafı taşıdı.

Akademisyenler 678. nöbetlerinin ardından bir açıklama okudu. Boğaziçi Üniversitesi’ne 2 Ocak 2021’de Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlayan ve hukuksuz müdahalelerle devam eden yönetim krizinin 1000. gününü doldurduğu vurgulanan açıklamada; “Bulu’nun yerine rektör yardımcılığını yapan Naci İnci rektörlüğe atandı. Bu siyasi saiklerle yaratılmış olan yönetim krizini daha da ağırlaştırdı. Öğretim üyelerinin yüzde 95’inin güvensizlik oyu verdiği İnci yönetimi yapıcı eleştirileri yok sayarak anayasanın güvence altına aldığı akademik özerklik ilkesini hiçe sayan otoriter icraatlarına devam etti. 1000. gününü dolduran bu sancılı süreç üniversitemize zarar vermekte, kurumumuzun zenginliğini zedelemekte, öğrencilerimizin geleceğini tehlikeye atmakta" denildi.

Açıklamada şöyle denildi: "Bizler, tüm olumsuzluklara rağmen, 1000 gündür akademik ve idari yükümlülüklerimizin gerektirdiği gibi, derslerimiz, araştırmalarımız ve etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Özgür, özerk, demokratik ve katılımcı ilkelere dayalı üniversite ideali gerçekleşene kadar, Kabul Etmiyoruz, Vazgeçmiyoruz.”

GÜLSOY’A DA YASAK

Öte yandan Boğaziçi Direnişi’nin 999’uncu gününde Boğaziçi Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Gülsoy’un üniversiteye girişi yasaklandı. Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nden emekli öğretim üyesi, yazar Murat Gülsoy yaptığı paylaşımda, “30 yıldır hocası olduğum Boğaziçi Üniversitesi’ne girişim yasaklanmış, kapıdan içeri alınmadım. Bir tutanakla belgelendi” dedi.