Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Bolu'da, saat 17.07’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bolu'da, saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD Başkanlığı, bölgede herhangi bir can ve mal kaybının olup olmadığına ilişkin gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.