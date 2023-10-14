Bolu'da 4,5 büyüklüğünde deprem
Bolu'da, saat 17.07’de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu'da, saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2023-10-14
Saat:17:07:09 TSİ
Enlem:40.874 N
Boylam:31.737 E
Derinlik:7.28 km
Detay:https://t.co/uFBeXyLH2W@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD Başkanlığı, bölgede herhangi bir can ve mal kaybının olup olmadığına ilişkin gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
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