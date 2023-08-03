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Bolu'da devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk öldü

Bolu'nun Göynük ilçesinde, park halindeyken aniden hareket ederek devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Merve Nur G. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel
  • 03.08.2023 16:57
  • Giriş: 03.08.2023 16:57
  • Güncelleme: 03.08.2023 17:02
Kaynak: AA
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Bolu'da devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk öldü
Fotoğraf: AA

Bolu'nun Göynük ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çatacık köyünde park halinde bulunan traktör, aniden hareket ederek devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Merve Nur G. ağır yaralandı.

Yakınlarınca Mudurnu Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralı çocuk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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