Bolu'da orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde orman yangını çıktı.

Yangına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Aynalıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, arazözler ve orman işçileri tarafından müdahalede bulunuldu. Yangın saat 22.00 sıralarında kontrol altına alındı.