Bolu'da otluk alandaki yangın yerleşim yerine sıçradı: Evler boşaltıldı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde Belen köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yandı. Bölgeye yakın 3 ev alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı

Güncel 13.08.2023 17:24 Giriş: 13.08.2023 17:24

Güncelleme: 13.08.2023 17:30 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA