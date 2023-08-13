Bolu'da otluk alandaki yangın yerleşim yerine sıçradı: Evler boşaltıldı
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde Belen köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yandı. Bölgeye yakın 3 ev alevlerin sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı
Bolu'da otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Belen köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ile yangın helikopteri sevk edildi.
3 EV TAHLİYE EDİLDİ
Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.