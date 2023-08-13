Hatay'da orman yangını
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: DHA
Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İskenderun'un Sarıseki Mahallesi Kaledibi Yaylası'ndaki ormanda, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.