Hatay'da orman yangını

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel 13.08.2023 14:47 Giriş: 13.08.2023 14:47

Güncelleme: 13.08.2023 14:52 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA