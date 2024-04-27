Bolu'da toz taşınımı etkisi; gökyüzü kırmızıya büründü

Bolu'da, Afrika üzerinden gelen toz taşınımı nedeniyle kentte gökyüzü kırmızıya büründü; araçlar önce toz, ardından da yağmurla çamurla kaplandı.

​Bolu’da son günlerde etkili olan Afrika üzerinden gelen toz taşınımı devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki günlerde sarı kodlu uyarı verdiği kentte, toz bulutunun etkisi tekrar görüldü. Toz taşınımı nedeniyle akşam saatlerinde kentte gökyüzü kırmızı renge büründü. Toz taşınımıyla birlikte yağmur başlamasıyla araçların üzeri ince çamurumsu bir tabakayla kaplandı.