Bolu'da Yedigöller Milli Parkı kara yolu ulaşıma kapatıldı

Bolu'nun dün gece itibarıyla etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı kara yolu kapandı. Yedigöller’e ulaşımın Mengen ilçesinden sağlandığı belirtildi.

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedigöller Milli Parkı ulaşım yolu kapandı.

Şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller Milli Parkı’nda dün gece saatlerine kadar kar yağışı etkili oldu.

Etkili olan kar yağışı sebebiyle Yedigöller Milli Parkı’nda kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı. Kar ve buzlanmanın olduğu milli parka ulaşımın sağlandığı kara yolu molozlarla kapatıldı.

Bolu Valiliği tarafından alınan karar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gerekli işaretlemeleri yaparak yolu kapattı.

Yedigöller’e ulaşım Mengen ilçesinden sağlandığı belirtildi.

Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, “Bolu-Yedigöller yolu yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kapalıdır. Ulaşım Mengen güzergahından sağlanmaktadır” ifadeleri yer aldı.