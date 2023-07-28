Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Bolu’nun Göynük ilçesinde, dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın sürüyor. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Göynük'ün Aşağıkınık köyündeki ormanda, dün akşam yıldırım düşmesine bağlı yangın çıktı.

Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Mudurnu, Göynük ve Seben ilçeleri ile Düzce'den arazözler ve ekipler sevk edildi.

ÇEVRE İLLERDEN HELİKOPTER DESTEĞİ

Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, engebeli arazide alevlere müdahale etmekte zorlanan ekipler, bölgeye helikopter desteği istedi.

Yangına çevre illerden itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 2'si Jandarma Genel Komutanlığı, 5'i Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopterle müdahale ediliyor. Karadan da yollar açılarak arazözlerle söndürme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördü.

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Valiliğimizin koordinesinde Göynük ilçesinde başlayan yangına 4 helikopter, 11 arazöz, 2 dozer, 2 greyder 1 ekskavatör, 6 su ikmal aracı, 12 ilk müdahale aracı, 143 personel ve 42 vatandaş ile müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam etmektedir" denildi