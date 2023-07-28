Kemer'deki orman yangını günler sonra kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Temmuz akşamı başlayan orman yangını havadan ve karadan müdahalelerin ardından bugün kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, soğutma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını günler sonra kontrol altına alındı.

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde başlayan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu bugün kontrol altına alındı.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele edildi.

BAKAN YUMAKLI: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Müdahale dördüncü gününde devam ederken öğle saatlerinin ardından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını, soğutma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Yumaklı, "Antalya Kemer'deki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altın alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.