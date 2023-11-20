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Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Güncel
  • 20.11.2023 23:58
  • Giriş: 20.11.2023 23:58
  • Güncelleme: 21.11.2023 00:02
Kaynak: Haber Merkezi
Bolu Dağı geçişinin İstanbul yönü ulaşıma kapatılacak
FOTOĞRAF: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bolu Dağı Geçişi'nin Ankara - İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Bolu Dağı Geçidi, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararla tek yönlü kapatılacak. Karayolları'ndan yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinin Ankara-İstanbul istikametinin, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 21 Kasım Salı günü 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı duyuruldu.

Ulaşım, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 karayolu üzerinden sağlanacak.

Otoyolun İstanbul - Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet verecek.

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