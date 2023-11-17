Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti ulaşıma açıldı

Heyelan riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma açıldı.

Heyelan riski nedeniyle geçici olarak kapatılan Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametindeki ulaşım, çalışmaların ardından kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

Tünel çıkışından yaklaşık 1 kilometre sonra yol kenarındaki alanda dün akşam meydana gelen heyelanın ardından kapatılan yolda ekipler çalışmalarına başladı.

Gece boyunca aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yola akan çamurları temizleyen Karayolları ekipleri, iş makineleriyle de kanallara dolan çamur ve toprak yığınlarını kaldırdı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından İstanbul istikametindeki trafik akışı, iki şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı.

Akmaların meydana geldiği yolun sağ şeridi ise tedbir amaçlı geçici süreyle araç geçişine kapalı tutuluyor.