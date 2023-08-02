Bolu SOL Parti: Köroğlu kooperatifi işçilerinin hakkını verin

Bolu SOL Parti İl Örgütü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüzde 93’lük payının Bolu Belediyesi Anonim Şirketi’ne ait olan Köroğlu Kooperatif fabrikalarında çalışan işçilerin ücretlerin bir süredir ödenmediğini belirterek “İşçilerin ücretleri derhal verilmeli, tüm mağduriyetleri giderilmelidir. İşçiler değil krizi yaratanlar bedelini ödesin” dedi.

Bolu SOL Parti İl Örgütü, Bolu Belediyesi Anonim Şirketi (Bolu Bel A.Ş.) bünyesinde faaliyet gösteren Köroğlu Kooperatifi’ne bağlı mantar üretimi ve konserve fabrikalarında çalışan işçilerin ücretlerinin ödenmediğini belirtti.

İl Örgütü’nün sosyal medya hesabından “Köroğlu kooperatif işçilerinin hakkını verin” başlığıyla yapılan açıklamada, “İşçilerin ücretleri derhal verilmeli, tüm mağduriyetleri giderilmelidir. İşçiler değil krizi yaratanlar bedelini ödesin” denildi.

İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ ÖDENMİYOR

Açıklamada, CHP’den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “Küçük tarım üreticisini destekleme ve aynı zamanda istihdam sağlama" amacıyla açılışını yaptığı kaydedilerek "Yüzde 93’lük payının Bolu Bel. A.Ş'ye ait olduğu Köroğlu Kooperatif fabrikalarında çalışan işçilerin ücretleri bir süredir ödenmemekte” ifadeleri kullanıldı.

"İŞÇİLER DEĞİL KRİZİ YARATANLAR BEDELİNİ ÖDESİN"

Kooperatife bağlı mantar üretim ve konserve fabrikasında işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilen açıklamada, birçok hak gaspının yaşandığı belirtildi.

İşçilerin ücretinin ödenmemesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “Bu zorbalığa karşı Köroğlu Kooperatif işçilerinin yanındayız. Mantar üretim ve konserve fabrikalarında işçilerin ücretleri derhal verilmeli, tüm mağduriyetleri giderilmelidir. İşçiler değil krizi yaratanlar bedelini ödesin” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın büyük övgüler ile küçük tarım üreticisini destekleme ve aynı zamanda istihdam sağlama amacıyla açılışını yaptığı ve %93’lük payının Bolu Bel. A.Ş'ye ait olduğu Köroğlu Kooperatif fabrikalarında çalışan işçilerin ücretleri bir süredir ödenmemekte.

Bunun yanında kooperatife bağlı mantar üretim ve konserve fabrikasında düzensiz mesai sonucunda oluşan servis sorunu ve mesai ücretlerinin de ödenmemesi gibi daha birçok hak gaspı söz konusudur.

Her geçen gün artan hayat pahalılığı ile derinleşen ekonomik kriz hali hazırda işçilerin belini bükmüşken bir yandan da işçilere maaş ödenmemesi kabul edilemez!

Bu zorbalığa karşı Köroğlu Kooperatif işçilerinin yanındayız. Mantar üretim ve konserve fabrikalarında işçilerin ücretleri derhal verilmeli, tüm mağduriyetleri giderilmelidir.

İşçiler değil krizi yaratanlar bedelini ödesin!”