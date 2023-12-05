Borçlar arttı, arazi satışı hızlandı: İcradan satılık toprak!

Tarım maliyetlerinin artması üreticilerin ellerindeki arazileri çıkarmasına neden oluyor. Kişi başına düşen arazi miktarı azalıyor. Borçlu çiftçilerin araziler İcra iflas Müdürlükleri tarafından satışa çıkarılıyor. 1290’ın üzerinde tarım arazisi ihale usulüyle satışa çıkarıldı.

BirGün/ANKARA

Birleşmiş Milletler, toprak kaybının tehlikeleri hakkında farkındalık yaratma ihtiyacı ile 2012 yılından bu yana 5 Aralık’ı Dünya Toprak Günü olarak kutluyor. Verimli tarım topraklarının bina, fabrika, turistik tesisle betonlaştırılması nedeniyle Toprak Günü’nde, gelecek yıllarda toprak kaybının daha da büyüyeceğine dikkat çekiliyor.

Ülke nüfusu artarken tarım alanlarının azalması kişi başına düşen arazi miktarının gerilemesine neden oldu. İstatistiklere göre 2005 yılında kişi başına 3,9 dekar arazi düşerken 2022 yılında bu rakam 2,8 dekara geriledi.

KAYNAKLAR UZAKLAŞTI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Günü kapsamında yaptığı açıklamada "Toprakların imara açılarak kaybedilmesi birçok ilde yerinde üretim yapmayı zorlaştırdığı için o ilin tüketicileri meyve ve sebzeyi daha pahalı yemek zorunda kalıyor. Örnek vermek gerekirse 30-40 sene önce İstanbul ilimizin meyve sebze kaynağı İstanbul ilçeleri ve Kocaeli, Sakarya gibi illerdi. 50 kilometrelik bir mesafeden sebze meyve temin ediliyordu. Bu illerin imara açılarak topraklarını kaybetmesi sonucu yerinde üretim imkânı azaldı. Kaynak uzaklaştı, bugün İstanbul’a 600-700 kilometre mesafeden meyve sebze geliyor. Maliyet artışı nedeniyle İstanbullu tüketici meyve sebzeyi pahalı yemek zorunda kalıyor" dedi.

"TOPRAKLAR ELDEN ÇIKARILIYOR"

Bayraktar, tarımsal üretim maliyetlerindeki artışlarının yeterli gelir elde edemeyen üreticilerin üretimden kopmasına ve arazilerini elden çıkarmalarına neden olduğunu söyledi.

Bayraktar, tarım arazileri üretim aracı olmaktan çıkarak birer yatırım aracı haline dönüştüğünü, özellikle icralık araziler internet ortamında ihale usulü ile satıldığını hatırlattı. Değerinin üzerinde fiyatlarla satılan arazileri bölge insanı alamadığına, bu tür satışlar tarım dışı amaç için arazi almak isteyenlerin işini kolaylaştırarak arazilerin farklı amaçlarla kullanımının önünü açtığına vurgu yaptı.

Halihazırda borç çevirmekte zorlanan üreticilerin tarım alanları bankalar tarafından icra ile el konulup ihale usulüyle satışa çıkarılıyor. Tarım sektörünün bankalara olan kredi borcu 551,1 milyar TL civarında bu borcun 1,9 milyar TL’sini takibe alınan krediler oluşturuyor.

İcra iflas müdürlükleri tarafından satışa çıkarılan tarım arazileri bulunuyor. Basın İlan Kurumu’nun sitesi olan ilan.gov.tr’de 1290’ın üzerinde tarla, tarım arazisi, bağ bahçe, zeytinlik statüsündeki alan ihale usulüyle satışta.