‘Borçsuz insan’ bu ülkede artık hayal

Ekonomi Servisi

Yüksek gıda fiyatları ve düşen alım gücü nedeniyle geliri yetişmeyen yurttaşlar bankalara borçlanıyor. Kredilerdeki ve kredi kartı borçlarındaki artış da dur durak bilmiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre 29 Aralık itibarıyla tüketici kredilerinin tutarı, bir haftada 15 milyar 847 milyon lira arttı. Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 513 milyar 751 milyon lira oldu. Söz konusu kredilerin 438 milyar 351 milyon lirası konut, 95 milyar 807 milyon lirası taşıt ve 979 milyar 593 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 18 milyar 722 milyon lira artarak 1 trilyon 384 milyar 737 milyon liraya çıktı.

KREDİ KARTINDA BİR HAFTADA YÜZDE 5 ARTIŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 5 artışla 1 trilyon 154 milyar 922 milyon liraya yükseldi. Alacakların 499 milyar 596 milyon lirasını taksitli, 655 milyar 326 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 16 MİLYAR LİRA ARTTI

Takipteki alacaklarda ise önceki haftaya göre 16 milyar 326 milyon lira artış görüldü. Buna göre takipteki alacaklar 191 milyar 428 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 150 milyar 534 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 6 milyar 176 milyon lira artarak 2 trilyon 444 milyar 278 milyon lira oldu. Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 150 milyar 797 milyon lira artarak, 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liraya yükseldi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 479 milyar 454 milyon liradan 11 trilyon 630 milyar 252 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 169 milyar 86 milyon lira arttı. Yüzde 1,2 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 14 trilyon 843 milyar 81 milyon lira oldu.