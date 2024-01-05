İstanbul'da yaşamanın aylık maliyeti 49 bin 159 TL oldu!

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 78,13 arttı. İPA verilerine göre Aralık 2023'te dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti İstanbul'da 49 bin 159 TL’ye ulaştı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 TL’den 49 bin 159 TL’ye çıktı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yıllık (son 12 ay) yüzde 78,13 arttı.

Aralık ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 49.159 lira olarak hesaplandı. Böylece İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 1.666 lira arttı.

TEMEL TÜKETİM MADDELERİ

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 190,69 artış oranı ile ağız ve diş bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Et-kıyma ürünleri ise yıllık bazda yüzde 113,64 oranında arttı.