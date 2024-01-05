Zam yağmuru, ücretleri cebe girmeden eritiyor

Asgari ücret henüz cebe girmeden alım gücü zamlarla eriyor. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin ardından akaryakıt, tüp, alkol ve tütün ürünlerine zam yapıldı.

Ekonomi Servisi

Yeni yıla girerken harç ve vergilere yüzde 58,46 oranında zamlar yapılırken, aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) yüzde 25 artırıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı yaptığı duyuruya göre; kurşunsuz 95 oktan benzinin ÖTV tutarı 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 olan ÖTV tutarı 8,86 TL'ye, LPG’de 5,77 olan tutar 7,25 TL'ye, doğalgazdaki tutar ise 0,0747 TL'den 0,0938 TL'ye yükseldi. Yeni ÖTV tutarlarının yansıtılmasıyla önceki gece benzine 2.31 TL, motorinde 2.17 TL, LPG’de ise 1 TL'lik fiyat artışı geldi. İstanbul’da benzinli 50 litrelik hacme sahip bir otomobilin deposu 1 bin 839 TL'ye, Ankara’da 1 bin 873 TL'ye, İzmir’de 1 bin 882 TL'ye dolabilecek. İstanbul’da motorin kullanılan bir otomobilin deposunu doldurmak için ise 1 bin 968 TL, Ankara’da 1 bin 982 TL'ye, İzmir’de ise 2 bin 13 TL'ye doldurulabilecek. ÖTV zammı mutfak tüpü fiyatlarına da yansıdı. Ankara’da, 12 kilogramlık tüpe 20-25 TL aralığında zam geldi. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı 580 TL’ye yükseldi. 2 kilogramlık tüp ise 5-6 TL aralığında zamlanarak 135 TL’ye çıktı.

ALKOL VE SİGARA

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, alkollü içki grubu Jack ve sigara grubu Philip Morris'in ürünlerine zam yapıldığını duyurdu. Sigaralara gelen 2'şer TL zam dünden itibaren yürürlüğe girdi. En pahalı sigaranın fiyatı 70 TL'ye çıktı. En düşük sigara fiyatı ise 54 TL oldu.

İstanbul'da pastanelerde satılan simit ve poğaça fiyatları da zamlandı. Kentte pastane poğaçası ve simidi 15 liradan satılmaya başlandı.

∗∗∗

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (TL)