Borsa güne yükselişle başladı

Dün, satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 7.680,36 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne yüzde 0,21 yükselişle 7.696,77 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 7.696,77 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,41 puan artışla ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.696,77 puana çıktı.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,54 değer kaybıyla 7.680,36 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararı öncesi karışık bir seyir izlediğini belirterek, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

FED'İN FAİZİ SABİT BIRAKACAĞINA KESİN BAKILIYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatan analistler, toplantı sonrası politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında "Banka'nın gelecek dönemde nasıl bir yol izleyeceğine" ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise dün yaptığı açıklamalarda, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine ilişkin herhangi bir işaret görmediğini ifade ederek, Kongre'nin hükümeti ayakta tutacak yasaları geçirmekte zorluk yaşamasının ekonomideki ivmeyi yavaşlatma riski taşıdığını kaydetti.

TÜRK HEYETİ, ABD İŞ DÜNYASI ÜYELERİ İLE BİR ARAYA GELECEK

Ayrıca, bugün Türk ekonomi yönetimi, ABD'de Goldman Sachs'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Global Yatırımcılar Konferansı'na katılarak, ABD iş dünyasının üyeleriyle bir araya gelecek.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.