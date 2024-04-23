Borsa İstanbul açıkladı: Bir hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, SPK kararı uyarınca VBTS kapsamında Margün Enerji Üretim Sanayi hissenin paylarına bir ay boyunca kredili işlem yasağı geldi.

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