Borsa İstanbul’da 3 hisseye tedbir kararı

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı. IHLGM ve TARKM hisseleri 19 Aralık’a kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.

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Fotoğraf: AA

Borsa İstanbul’da üç hisse güne yeni tedbirlerle başladı. Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHLGM ve TARKM payları, bugün seans başından itibaren 19 Aralık 2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. Investing’in aktardığına göre, ayrıca IZINV hisseleri aynı dönemde emir paketi tedbiriyle işlem görecek. Emir paketi tedbiri, ‘piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması’, ’emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması’ ve ’emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması’ uygulamalarını içeriyor. Borsa haftaya yükselişle başladı