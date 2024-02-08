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Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla 8.939,72 oldu ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Ekonomi
  • 08.02.2024 13:18
  • Giriş: 08.02.2024 13:18
  • Güncelleme: 08.02.2024 13:20
Kaynak: AA
Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 8.953,08 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında 8.953,08 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,71 puan ve yüzde 1,09 değer kazancıyla 8.939,72 oldu.

Toplam işlem hacmi 56,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,8 ile gıda, en fazla kaybettiren yüzde 5,46 ile sigorta oldu.

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