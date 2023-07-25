Borsa, yükseliş eğilimini üst üste 5. haftaya taşıdı

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, dün yüzde 0,11 değer kazancıyla 6.695,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirmesinin ardından bugün güne yüzde 0,39 yükselişle 6.721,45 puandan başladı.

Türkiye'de seçim belirsizliklerinin sona ermesiyle Borsa İstanbul'da başlayan "rallide" BIST 100 endeksi, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,31 puan artışla ve yüzde 0,39 değer kazanarak 6.721,45 puana çıktı.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazancıyla 6.695,14 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.807,95 puana taşıdı.

Endeks, son 5 haftadır yükseliş eğiliminde hareket ederken son 4 haftadaki kapanışları da "haftalık kapanış rekoru" olarak kayıtlara geçti.

FED ÖNCESİ TEMKİNLİ SEYİR SÜRÜYOR

Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ile başlayacak yoğun merkez bankası para politikası kararları öncesi temkinli seyrin sürdüğünü ifade ederek, Çin'in ekonomiyi destekleyeceğine ilişkin gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE BELİRSİZLİK

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Banka'nın enflasyonla mücadele kapsamında yıl sonuna kadar nasıl bir yol izleyeceğine yönelik belirsizliklerin de devam ettiğini bildirdi.

MB'NİN YENİ DÜZENLEMELERİ YÜRÜRLÜĞÜ GİRDİ

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.