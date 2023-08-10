Borsada günün yarısında tarihi rekor

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.724 puanla tüm zamanların rekorunu kırdı. Toplam işlem hacmi 78,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7.724 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,91 puan ve yüzde 1,45 değer kazancıyla 7.710,5 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 78,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

GÖZLERT ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

ÜKüresel piyasalar dünya genelinde para politikalarına yönelik endişelerle karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in büyük ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülürken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin söz konusu fiyatlamalarda oynaklığı artırabileceği belirtiliyor.

MOODY'S, RİSKLERİN AZALMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, dün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinde yeni ekonomi politikalarının sürdürülmesi ve risklerin azalması halinde görünümün pozitife dönebileceği ve not artırımını gündeme getirebileceği belirtildi.

Türkiye'de Ortodoks politikalara dönüşün beklenilenden daha hızlı gerçekleştiği kaydedilen değerlendirmede, bu durumun tahmin edilebilirliği artırdığı bildirildi.

Analistler, söz konusu gelişmelerin Türk lirası varlıklar açısından olumlu olduğunu ifade ederek, son dönemde toparlanmaya başlayan yabancı ilgisini desteklemesinin beklendiğini dile getirdi.