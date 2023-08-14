Borsada tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya rekor seviye olan 7.795,01 ile başladı. Endeks, günün ilk yarısında 7.868,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,05 yükselişle rekor seviye olan 7.795,01 puandan başladı. BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında ise 7.868,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,12 puan ve yüzde 1,93 değer kazancıyla 7.863,50 puan oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.868,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, toplam işlem hacmi 83,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,50 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile spor oldu.

ABD VE ÇİN VERİLERİ FİYATLAMALARI ZORLAŞTIRIYOR

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'de açıklanan veriler ardından enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunurken, Çin'deki deflasyonist süreçle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük oyuncuların temerrüde düşme olasılığı risk algısının artmasına neden oluyor.