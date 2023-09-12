Borsada yatırımcı sayısında rekor artış

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yayımladığı verilere göre borsada yatırımcı sayısı 7 milyon barajını aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. Buna göre bakiyeli pay senedi yatırımcı sayısı 11 Eylül itibarıyla 7 milyon 140 bin 215’e yükseldi. Böylelikle borsa yatırımcı sayısı 6,8 milyonluk nüfusa sahip Bulgaristan'ı geçmiş oldu.

Borsada yatırımcı sayısında yeni tarihi zirve görüldü.

Merkez Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 11 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 7 milyon 140 bin 215’e yükselerek yeni rekor seviyesine ulaştı.

BloombergHT'nin haberine göre; yatırımcı sayısı 31 Ağustos tarihinde bir önceki rekor seviyesi olan 6 milyon 257 bin 415 kişiye ulaşmıştı.

Böylelikle 11 günde yatırımcı sayısındaki artış 882 bin 800 olarak gerçekleşti.

Öte yandan aylık yatırımcı sayısındaki artış 1 milyon 978 bin 559 olurken aylık artış oranı yüzde 38,33 oldu. Yıllık bazda ise yatırımcı sayısı artışı 4 milyon 526 bin 761, artış oranı ise yüzde 173,21 olarak gerçekleşti.

Yaşanan artışta SPK'nin son düzenlemeleri sonrasında halka arzlardan daha çok tutar alabilmek amacıyla daha çok hesap açılması olduğu değerlendiriliyor.