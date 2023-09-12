Euro ve dolarda son durum ne?

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 26,8769'dan kapatmasının ardından bugün piyasanın açılışında 26,8780 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 28,8580 liradan güne başladı.

Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL yeni güne 26,8790, euro/TL 28,8580 liradan başladı.

Önceki haftayı yatay bir seyirle kapatan dolar/TL 26,8770 liradan alınıyor. Euro ise satış fiyatı ise 28,8580 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 26,8770 lira, euronun satış fiyatı ise 28,8930 lira olmuştu.

YATIRIMCILAR ABD ENFLASYONU ÖNCESİ TEMKİNLİ

Analistler, yatırımcıların yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını söyledi.

Enerji sektöründe yaşanan arz kesintilerinin yarın açıklanacak enflasyon verilerinde etkisinin görülebileceğini ifade eden analistler, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatarak, Banka'nın kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi.

FED'İN YIL SONU FAİZİ ARTIRMASI BEKLENİYOR

Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde Fed'in yıl sonuna kadar 1 faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini vurguladı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endekslerinin yanı sıra ABD'de hazine bütçe dengesinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 104 ve 103 seviyelerinin destek, 105 ve 106 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere temmuz ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, temmuz ayı perakende satış endeksi